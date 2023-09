Ricota do interior de São Paulo ganha medalha de ouro na ‘Copa do Queijo’ na França

A ricota feita pela Búfala Almeida Prado, em Bocaina, no interior de São Paulo, é cremosa e adocicada. Com pouco sódio e pouca gordura, não esfarela. Recentemente, ela levou medalha de ouro no Concurso Internacional de Produtos da 6ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, principal evento queijeiro da França.

Segundo o Paladar, na Búfala Almeida Prado, os processos ancestrais são preservados. Por ser feita com o soro do leite fresquíssimo garante seu sabor delicado. Além disso, o mestre-queijeiro Filipe Paulino agrescenta um pouco do próprio leite da fazenda. O leite das búfalas, é do tipo A2A2, ou seja, de fácil digestão. Ele é mais rico em gordura, cálcio, proteínas, carboidratos e vitaminas.

A ricota pode ser encontrada no couvert do Président, de Erick Jacquin, no recheio de massas de Paola Carosella, Helena Rizzo e Antonio Maiolica, nos cannoli da premiada pizzaria Leggera, no Mozzarella Bar da Casa Bráz e à venda no Emporio Fasano e na Casa Santa Luzia.

