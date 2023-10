Rio Coffee Nation: quando começa o evento de cafés especiais?

Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, acontece no Rio de Janeiro o Rio Coffee Nation. O evento focado em cafés especiais, terá mais de 50 produtores de diversas regiões e tem o objetivo de estimular a profissionalização e a cultura desse mercado, além de apoiar, promover e ajudar a agricultura familiar.

Desta vez, a atração será no Píer Mauá e a edição contará com uma área interna com módulos e duas ilhas com 30 balcões individuais cada, auditório, laboratório de degustação de cafés e copa de apoio. Sem contar a parte externa, com palco, receitas, foodtrucks e uma praça com mesas e bancos.

A 4ª edição do encontro ainda terá novos cursos, oficinas e workshops com certificados e uma competição inédita de melhor barista do Rio Coffee Nation.

Para saber mais sobre o evento, leia a matéria completa do jornalista Matheus Mans.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira sugestões de pratos, drinques e sobremesas aqui.