Rio de Janeiro está entre os melhores destinos gastronômicos do mundo; veja em qual posição

O Rio de Janeiro está entre as 100 Melhores Cidades Gastronômicas do Mundo, segundo o ranking internacional divulgado pelo TasteAtlas recentemente. A cidade maravilhosa ocupa a 43ª posição, integrando o top 50.

Além do Rio, outras cidades do Brasil entraram para a lista, como São Paulo, que ficou com a 31ª posição, Recife em 55ª e Salvador em 66ª.

O guia de viagens, que ranqueia pratos e locais gastronômicos espalhados pelo planeta, ressaltou que a a “sopa leão veloso, churrasco, açaí na tigela, feijoada (Brazil), farofa” são as comidas que tornam o Rio um destino famoso pela culinária.

Restaurantes da cidade também foram citados pelo TasteAtlas, que indicou as opções preferidas dos usuários do site, confira:

Confeitaria Colombo (Quindim e Feijoada)

Churrascaria Palace (Churrasco/Picanha)

Marius Degustare (Churrasco)

Mocellin Churrascaria (Churrasco)

Tacacá do Norte (Açaí na tigela e Tacacá)

Alfaia Restaurante (Bolinhos de bacalhau)

Giuseppe Grill (Romeu e Julieta)

Churrascaria Majórica (Churrasco/Picanha e Farofa)

Cachorro Quente da Tia (Cachorro quente)

Cultivar (Açaí na tigela e Pão de queijo)

PUBLICIDADE

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita a partir das avaliações de amadores, que atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.