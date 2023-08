Rio Gastronomia: chefs revelam melhores pratos do festival

A memorável 13ª edição do Rio Gastronomia chega ao fim neste domingo (20), com mais de 150 pratos feitos pelos melhores restaurantes cariocas.

Especialistas e chefs revelaram ao jornal O Globo quais estandes ofereceram as melhores experiências para ajudar o público na hora de escolher o que comer antes de se despedir do festival, e um deles foi o 74 Restaurant. “O primeiro lugar disparado na minha lista é o bao de barriga de porco do 74. Tudo feito por eles, até o pão, é delicioso. Já comi quatro!”, disse a chef Paula sobre o sanduíche que custa R$ 35.

Luciana Fróes, crítica gastronômica listou entre as suas preferências o cheeseburger de costela (de R$ 27 a R$ 45) do Clan, o suflê de bacalhau (R$ 42) da Gruta do Fado, o nhoque frito com goiabada picante (R$ 30) do Heaven Cucina, o tagine de rabada (R$ 45) do Salí, e a torta basca (R$ 25) do Izär

Os pratos dos restaurantes Tiara e Itacoa, do chef Rafa Gomes, também foram grandes destaques do festival, como o arroz de costela (R$ 30) e o croquete de porco na lata (R$ 12).

Outros pratos queridos foram o arroz de tutano (R$ 30) do chef peruano Renzo Garibaldi, os bolinhos (R$ 12) e a salada de bacalhau (R$ 30) do Bar da Portuguesa, o melanzane alla parmigiana (R$ 45) do Gero e o macaron de frutas (R$ 30) da confeitaria Kurt, que, segundo Pedro Benoliel, chef embaixador do evento, é incrível em todos os anos.