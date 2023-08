Rio Gastronomia tem pratos a partir de R$ 12; veja lista de opções

A 13ª edição do Rio Gastronomia, um dos maiores eventos gastronômicos do país, tem acontecido desde o dia 10 de agosto e se encerra amanhã, domingo (20), reunindo aulas ministradas por especialistas e shows musicais, restaurantes e muitas outras atrações para todos os públicos. Os ingressos para o evento que acontece no Jockey Club foram fornecidos em três lotes e já esgotaram.

Os participantes poderão aproveitar as comidas fornecidas pelos melhores estabelecimentos cariocas, como 74 Restaurant, A Casa do Porco, Assunção, Babbo Osteria, Brewteco, Confeitaria Kurt, Cria Sandubas de Galeto, entre muitos outros, e também pela feira de pequenos produtores regionais.

As comidas são vendidas por um preço camarada, com pratos a partir de R$ 12, e são muitas as opções. Confira algumas abaixo:

Camarão em crosta de coco com mini moranga gratinada, crispy de gengibre e agrião, do restaurante Assunção;

Bolinho de feijoada, do Bar da Portuguesa;

Financier - clássico petit four francês, da Confeitaria Kurt;

Galeto fatiado com molho aioli de mostarda dijon e chimichurri, do Cria Sandubas Galeto;

Arroz de kebab com especiarias e cebola caramelizada, do restaurante Fairmont;

Torta al cocco, do Gero;

Escondidinho de galinha d’angola com crumble de milho, do restaurante Tiara;

Croquetas de jamon iberico, do restaurante Izär.

O cardápio completo pode ser visto no site oficial do evento, que pode ser acessado aqui.