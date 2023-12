Rita Lobo está sendo preparada para substituir Ana Maria Braga, diz colunista

Em setembro deste ano, Rita Lobo, por meio de suas redes sociais, fez um anúncio importante de um trabalho que estava em curso: a série documental ‘Prato Feito Brasil’, onde ela, junto a uma equipe, viajou pelos estados brasileiros visitando famílias e observando suas rotinas alimentares.

O documentário é um marco importante na carreira da apresentadora e produtora dos programas ‘Cozinha Prática’ e do ‘Rita, Help!’, e autora de 11 livros culinários, mas não apenas isso. De acordo com Alessandro Lo Bianco, colunista no iG, o ‘Prato Feito Brasil’ fez parte de uma estratégia de aproximação de Rita com o público para que, futuramente, ela entre no conhecido programa matinal ‘Mais Você'.

“Sim, a emissora conversa internamente com o pé no chão de que a apresentadora Ana Maria Braga não será eterna na programação”, escreve, acrescentando que ‘previu’ em março de 2022 que Rita Lobo seria puxada do canal fechado (GNT, que pertence à Rede Globo) para o canal aberto, fato que se consumou em novembro deste ano, quando a série foi exibida.

Lo Bianco afirma ainda que a transição das apresentadoras será gradual e que há possibilidades de Rita comandar um reality show culinário dentro do programa de Ana Maria Braga, unindo ambas ao mesmo público alvo.

“Além disso, Ana Maria e Globo já teriam conversado sobre a apresentadora ficar mais um ano na grade diária, e a partir daí comandar um semanal ainda a ser discutido no canal”, finaliza.

