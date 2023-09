Robô de delivery? Conheça Ada, a primeira robô a chamar elevador no Brasil

O iFood, em parceria com a Synkar, startup de entregas autônomas no Brasil, apresenta a robô ADA. Uma criação que promete revolucionar o processo de entrega; cinco unidades já operam entre o iFood e a sede da Synkar em Ribeirão Preto, SP.

Um dos destaques da ADA é sua habilidade autônoma de acionar e utilizar elevadores, desenvolvida na sede do iFood em Osasco. Enquanto busca consolidar a ADA como um marco sustentável no setor de entregas, o iFood também está de olho nas tendências globais, visando incorporar as melhores práticas internacionais.

Segundo informações do iFood, após sucessivas otimizações, a ADA se estabelece como o primeiro robô de entrega no país capaz de operar elevadores de forma independente, garantindo eficiência e segurança nas entregas.

