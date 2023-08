Rodrigo Hilbert revela detalhes de novo projeto culinário; confira

Marido, pai e apresentador do programa Tempero de Família, exibido pela GNT, Rodrigo Hilbert sempre mostra o processo de construção e o resultado das suas várias invenções em suas redes sociais, mostrando que sua habilidade na cozinha vai muito além de preparar pratos deliciosos.

O gaúcho que já construiu uma casinha na árvore para os filhos, a capela que foi o local da cerimônia de seu casamento com Fernanda Lima, também constrói coisas mais ‘simples’, como suporte para facas, churrasqueira de fogo de chão, porta-taças, pia com bancada, entre outros objetos, com direito a vídeos ensinando as etapas para quem deseja reproduzir as engenhocas.

Ampliando seu histórico de construções, nesta quarta-feira (23) o apresentador postou no Instagram fotos do início da criação de seu novo projeto: uma chapa para hambúrguer. Por enquanto foram divulgados apenas os esboços para o planejamento do objeto doméstico e muitos seguidores estão ansiosos para o resultado final. Confira o post: