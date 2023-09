Rodrigo Hilbert vai ganhar novo programa no Globoplay; saiba tudo!

Rodrigo Hilbert em breve terá um novo programa no Globoplay, o Cocoa Life: o futuro está em casa pedacinho. O anúncio foi feito pelo apresentador em suas redes sociais que revelou ainda que a série pretende levar os espectadores a conhecerem histórias reais, do universo do cacau, mostrando a jornada dos produtores.

No sul da Bahia, o programa investe na ciência e tecnologia para capacitar produtores rurais, gerando praticas de renovações e implantação de sistemas agroflorestais, para preservar o meio ambiente e elevar as comunidades produtoras de cacau.

Segundo o AlôAlô Bahia, Rodrigo conferiu a producação cacaueira no país, e os desafios e benefícios que programas como o Cocoa Life trazem para a vida das pessoas.

