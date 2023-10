Rodrigo Oliveira conta que foi “estagiário” de Helena Rizzo e Jacquin

Rodrigo Oliveira é o chef de cozinha do Mocotó, restaurante em São Paulo, e ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais. O chef, teve a oportunidade de estar na bancada de jurados junto com Helena Rizzo e Jacquin, na última edição do MasterChef Brasil, enquanto Fogaça estava ausente por motivos pessoais.

Em entrevista para a Band, o chef contou que foi um estagiário de Helena e Jacquin, durante o programa. Ele mencionou que aprendeu muito com os chefs, e que se lembrará de cada momento desde as piadas, até as receitas trocadas com eles nos bastidores do programa.

Além disso, o chef disse sobre ter muita coragem. Inclusive, a palavra, é uma tatuagem para deixar marcada na pele. A coragem para o profissional, é enfrentar e até mesmo não enfrentar algumas coisas. E para Rodrigo, estar no Masterchef, foi um grande ato de coragem.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!