Rodrigo Oliveira ensina a fazer o dadinho de tapioca para não errar mais em casa

Rodrigo Oliveira é reconhecido por estar envolvido em muitos projetos gastronômicos. Foi jurado do MasterChef Brasil durante a 10ª temporada, lançou cardápios exclusivos para voos de classe executiva, fará parte de novo programa televisivo ao vivo e administra os renomados restaurantes Mocotó, que completa 50 anos de fundação neste mês, e Balaio IMS, além de ser o chef inventor do icônico dadinho de tapioca.





O petisco foi preparado pela primeira vez em 2004, na cozinha do Mocotó, por acidente. Distraído, o chef deixou a mistura de queijo minas, ovos, tapioca, leite e manteiga endurecer, e, para não desperdiçar os ingredientes, resolveu cortar a massa em cubos e fritar em óleo quente. A obra do acaso virou um sucesso e passou a ser reproduzida em vários estabelecimentos ao redor do país depois de receber alguns ajustes.

O petisco também passou a ser alvo da parceria do chef com a NUU Alimentos, e agora é possível encontrá-lo pronto nas prateleiras dos supermercados na versão tradicional e na versão vegana, que leva quinoa, linhaça e leite de macadâmia.

Além das lojas físicas, o produto pode ser encomendado diretamente pelo site da NUU Alimentos, caso o alguma forma de envio esteja disponível para o seu CEP, e também é possível fazer os dadinhos em casa, reservando uma dose de tempo. Confira a receita original do chef Rodrigo aqui.