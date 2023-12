Rolha ou tampa de rosca: qual é a opção ideal para tampar garrafas de vinho?

Rolha ou a tampa de rosca? Você sabe qual é a opção ideal para uma garrafa de vinho? Os dois objetos servem para impedir a entrada excessiva de oxigênio na embalagem, que pode afetar o sabor da bebida. Mas há algumas diferenças, como o material e a aparência, segundo o site eCycle.

A rolha é uma tampa de vinho produzida com produtos naturais remanescentes do carvalho Quercus Suber, também conhecido como sobreiro. Originária do mediterrâneo, essa árvore produz um material chamado de cortiça, utilizado na produção da rolha de vinho.

Já a tampa de rosca é um produto que permite a preservação da bebida e favorece a entrada de oxigênio na garrafa, mas é feita de alumínio e alguns traços de polímeros e plásticos.

Prós e contras da rolha e tampa de rosca

A estrutura esponjosa da rolha permite que o oxigênio adentre as garrafas de vinho, além disso é uma alternativa natural, reciclável e biodegradável. No entanto, essa opções totalmente naturais são mais caras. Outro ponto a se pensar é que por ser um material desuniforme, a cortiça da rolha filtra o oxigênio de formas diferentes, o que pode alterar o sabor do vinho.

PUBLICIDADE

A tampa de rosca traz mais praticidade por ser fácil de retirar, ter maior vedação e ter um custo mais barato, principalmente no que diz respeito à produção. Porém, esse tipo de tampa possui plástico, material de difícil reciclagem e não-biodegradável. Além disso, geralmente, a tampa de rosca está associada a marcas de vinho ‘baratas’ e de ‘baixa qualidade’.

Mas afinal, qual é a melhor? Isso é você quem decide a partir das características da rolha e da tampa de rosca. É importante destacar que, quando se fala de questões ambientais, a melhor opção é sempre a mais natural. Entretanto, se não for possível, é essencial que as tampas sejam descartadas corretamente.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.