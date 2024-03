Ruby vs. Tawny: entendendo os tipos de vinho do Porto

O vinho do Porto é um dos mais famosos do mundo, mas se engana quem acredita que só há um tipo ou uma receita para este tipo da bebida.

Existem diferentes vinhos do Porto, mas são, basicamente, dois tipos: o Ruby e o Tawny. O primeiro é armazenado em grandes barricas, com capacidade de milhares e milhares de litros, para que o vinho tenha o mínimo de contato possível com a madeira.

Depois, ele é envelhecido na garrafa - por isso, precisa ser consumido rapidamente depois que é aberto, já que começa a perder logo as suas características.

Já o segundo tipo de vinho é o que envelhece no barril e fica ali até mesmo por décadas. Ele puxa muito mais o aroma da madeira e se aproxima de um uísque, ainda que tenha todas as particularidades de um vinho do Porto.

