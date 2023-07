Festival de Sabores da Roça acontecerá entre os dias 21 e 23 de julho, das 12h às 22h, no Campinas Shopping Foto: Reprodução | Instagram @festivalsaboresdaroca.oficial

O Campinas Shopping sediará no fim de semana o Festival Sabores da Roça, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de julho, das 12h às 22h. O evento terá entrada gratuita com diversas atrações, além de pratos da culinária rural, apresentação de música ao vivo, shows e área dedicada às crinças.

Os visitantes poderão degustar os pratos da roça, desde as entradas até as sobremesas. O festival contará com uma variedade de sabores que celebram a gastronomia da região.

O evento contará também com uma programa de shows com músicas e bandas locais, além de promoções aos visitantes, como um sorteio de R$ 200,00 em produtos da festa em parceria com o Campinas.com.br. Confira abaixo a programação:

21/07

Sexta Promocional

Promoção 1 - filhos de colaboradores do shopping têm 50% de desconto em brinquedos infláveis.

Continua após a publicidade

Promoção 2 - as primeiras 100 pessoas que chegarem no evento até as 18h e marcarem 5 amigos, levam um copo de Chopp Lemans (confira as regras no Instagram @festivalsaboresdaroca.oficial

Shows

13h - Rogerio Lima

16h - Bingo Animado

20h - Cazuza Cover

22/07

Sábado Divertido

Continua após a publicidade

Promoção de sábado - sorteio de R$ 200,00 em produtos da festa em parceria com o Campinas.com.br

Palco Divertido com a Rádio Comida (com diversos brindes).

Shows

13h - Rádio Comida

16h - Bingo Animado (brindes de parceiros do shopping)

20h - Márcio e Humberto

23/07

Continua após a publicidade

Domingo - Roça DELAS

Meninas aniversariantes da semana levam um passaporte grátis em áreas kids e infláveis, somente acompanhadas da mãe.

A mulher que mandar correio elegante mais criativo ganha um presente.

Shows

12h - Ellen Maria (MPB e pop rock)

16h - Bingo Animado (brindes de parceiros do shopping)

17h - Taty Dantas (ex-cantora do Bondo do Forró)

Continua após a publicidade

19h - Odaissa e Banda