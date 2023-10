Sabores Music Fest - Edição Gostin Di Minas: confira programação completa do evento

Caraguatatuba se transformará em uma espécie de “filial” de Minas Gerais nos próximos dias. A cidade do litoral norte de São Paulo receberá o evento Sabores Music Fest - Edição Gostin Di Minas, um evento gastronômico que promete levar os visitantes a uma jornada de sabores autênticos e música contagiante.

O evento trará mais de 30 estandes repletos de iguarias, com destaque para os sabores autênticos de Minas Gerais, que encantam paladares por todo o Brasil. Entre as delícias mais procuradas estarão o clássico feijão tropeiro, o reconfortante frango com quiabo, a apetitosa galinhada e os irresistíveis doces mineiros, incluindo o famoso doce de leite. Para os entusiastas de bebidas, haverá uma cuidadosa seleção de cachaças e chopes artesanais, proporcionando uma experiência completa aos apreciadores da gastronomia e da rica cultura mineira.

Segundo o Costa Norte, além de satisfazer o paladar com um banquete de sabores, o Sabores Music Fest – Edição Gostin Di Minas também será embalado pelo tributo oficial aos inesquecíveis Mamonas Assassinas, assegurando que a energia e a animação do público estejam sempre no auge.

O Serramar Shopping fica localizado na avenida José Herculano, 1.086 – Pontal Santamarina.

