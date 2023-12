Saiba a forma correta de armazenar o nhoque

Um prato tradicionalmente italiano, o nhoque é fácil de fazer, mas é preciso seguir algumas dicas para prepará-lo em casa e, principalmente, saber como guardar a massa, caso não seja totalmente usada.

Para não errar mais, a pastaia Joyce Bergamasco explicou a forma correta de armazenar o nhoque. Segundo a chef, o ideal é consumir a massa fresca, mas, caso queira congelá-lo, ela indica fazer um bom branqueamento.

Cozinhe o nhoque em uma panela grande, com bastante água fervente. Quando as bolinhas subirem para a superfície, elas estão prontas. Após o cozimento, coloque-as imediatamente em um bowl com água muito gelada e com gelo para que o cozimento seja interrompido e mantenha o nhoque inteiro.

Feito isso, deixe escorrer bem e secar em temperatura ambiente, por aproximadamente 15 minutos ou até que esteja sequinho. Passe um fio de azeite e misture o nhoque delicadamente, mexendo apenas a bandeja para que o azeite se misture a todas as bolinhas por completo.

Esse processo de branqueamento preserva a estrutura da massa para que ela não desmanche mesmo se for congelada. A validade do nhoque congelado é de até 40 dias.

