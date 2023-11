Saiba como a cachaça virou a grande sensação da São Paulo Fashion Week

No último fim de semana foi realizado a São Paulo Fashion Week e uma marca surpreendeu o público ao trazer uma fábrica de cachaça para a passarela. Com um convite que vinha com um pacote de rapadura, castanhas, um bolo de rolo e outros itens tipicamente nordestinos, a FOZ recriou um engenho de cana de açúcar para mostrar suas roupas agênero do estilista Antônio Castro.

Toda a coleção remetia a bares e à cachaça nas estampas das peças. À Marie Claire, o estilista contou que o nome da coleção é Alambique Fantasia, inspirada na cachaçaria artesanal, mas que também olha para a cultura da cana do açúcar pelo viés do subproduto dela, a cachaça, o melado, a rapadura.

Para explorar a cachaça como parte da cultura nacional, Antônio Castro usou a estampa do artista pernambucano Getúlio Maurício. Daí as referências aos copos americanos e a estampa cheia de raízes criada pelo artesão.



