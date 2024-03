Saiba como armazenar corretamente os ovos de Páscoa caseiros

Os ovos de Páscoa caseiros têm prazos de validade variados dependendo dos ingredientes utilizados, e existem duas formas populares de embalá-los após prontos, conforme revelado pelo renomado confeiteiro Rodrigo Ribeiro na matéria de Helena Gomes.

Uma delas é o método tradicional com papel-alumínio. Entretanto, esse tipo de embalagem pode causar a perda do brilho do chocolate, afetando sua apresentação visual.

Por outro lado, a embalagem de plástico pode ser uma alternativa viável, mas com ela, o ovo precisa estar armazenado em local refrigerado para preservar sua qualidade.

Ambas as formas de embalagem podem ser realizadas com o ovo de chocolate montado ou com suas partes separadas. Confira o conteúdo na íntegra para explorar outros detalhes do assunto.