Saiba como combinar chopes com os pratos típicos da Oktoberfest Blumenau

A Oktoberfest Blumenau é uma boa opção para quem está procurando por uma experiência gastronômica. Além dos pratos tipicamente alemães, é encontrado, principalmente, uma grande quantidade de chopes e cervejas.

Para que a experiência seja ainda mais saborosa, vale combinar a bebida com o prato escolhido. O beer sommelier Alisson Cavalcante de Medeiros explicou como fazer para harmonizar os pratos e as bebidas.

“A harmonização consiste em entender quais são os ingredientes do prato e as características do chope para chegar a uma união que realce o sabor de ambas. Um prato mais gorduroso, mais pesado, pede uma cerveja mais potente, por exemplo”, disse ao portal da Secretaria de Turismo e Lazer da cidade.

Ele ainda destacou que a harmonização de chope ou cerveja segue alguns critérios, que são o equilíbrio, a semelhança, o contraste, o corte, a complementação e o hábito cultural.

“O joelho de porco é um prato bastante gorduroso, temperado, com bastante carne. Então uma cerveja como a Bock, que é mais caramelada, combina bem com o sabor da carne à pururuca. Além disso, o teor alcoólico, assim como o teor de lúpulo e a acidez, limpa o palato para a próxima garfada, fazendo que se saboreie melhor o prato”, contou. Já no critério da semelhança, prato e bebida seguem o mesmo perfil.

A Oktoberfest Blumenau ocorre de 4 a 29 de outubro e os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

