Saiba como cozinhar o brócolis perfeitamente

Presente em yakissobas, macarrões, diferentes receitas de arroz, saladas e muitos outros pratos, o brócolis na forma que conhecemos hoje possui registros de cultivo desde a época do Império Romano, compondo inúmeros pratos.

A hortaliça que se parece muito com a couve-flor, embora fácil de ser preparada, possui a forma certa para ser cozida sem ficar mole demais ou com viço, sendo inserida em água quente já salgada em uma panela sem tampa - e tendo o cozimento interrompido com água fria caso o consumo não seja imediato.

O Paladar reuniu dicas e instruções para auxiliá-lo a ter o melhor aproveitamento do brócolis, do talo aos floretes, que podem ser encontradas acessando aqui.