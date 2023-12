Com o Natal e o Ano-novo chegando, muitas famílias estão de olho nos preços dos alimentos para garantir o menu das festas, sem abrir mão do sabor e da qualidade. Pensando nisso, separamos algumas dicas que podem ajudar na escolha dos pratos, além de três receitas para surpreender os convidados e deixar o momento ainda mais especial.

Defina um orçamento para a ceia

Estabelecer quanto pode gastar com os alimentos é fundamental. Esse é o passo número um para controlar os custos e evitar despesas desnecessárias.

Sugira uma ceia colaborativa

Além de interagir com os convidados e aproveitar o clima de fim de ano, é uma ótima forma de reduzir os custos. Defina o cardápio e faça a divisão do que cada um pode levar.

Vá às compras com antecedência

Com a antecipação das compras, você vai se poupar de enfrentar longas filas nos dias próximos às festas de final de ano e, também, evitar os ajustes de preços que podem ocorrer nas vésperas.

Ceia de Natal Foto: Lais Acsa

Aproveite as ofertas

As promoções nos supermercados geralmente são definidas por dias específicos da semana, com ofertas de carnes, peixes, legumes e verduras. Fique atento e aproveite.

Opte por ingredientes da estação

Escolha ingredientes típicos do verão para compor sua ceia, além de priorizar produtos nacionais e/ou que possam ser comprados a granel, como frutas secas, castanhas e nozes. Deixe os pratos coloridos e refrescantes para aproveitar os dias quentes do mês de dezembro.

Decorações criativas e econômicas

Para a decoração da sua casa, busque materiais recicláveis, velas, tecidos para a criação de enfeites para a mesa e a árvore. Aproveite também e faça algo mais manual, como tricô e bordados. Ficará lindo e custará pouco.

Não desperdice as sobras

Mesmo com os cardápios definidos com antecedência, existe a possibilidade de sobrar comida. Use a criatividade e reaproveite-as.

Clique aqui para ter mais ideias de como reaproveitar as sobras de fim de ano.

Receitas de fim de ano

Quiche de bacalhau

Deliciosa quiche de bacalhau Foto: Bendita Torta

O quiche é, basicamente, uma torta aberta, com recheio tradicional à base de creme de leite e ovos. Muito consumida durante o Natal, a quiche de bacalhau não pode faltar durante a ceia.

Peru temperado com manteiga de ervas e especiarias

Peru temperado com manteiga de ervas e especiarias do Quitanda. Confira a receita que vai deixar sua ceia ainda mais bonita Foto: Lívia Wu e Roberto Seba

O peru de Natal costuma ser um dos pratos que une as famílias na mesa para a ceia de Natal. Apesar disso, a receita costuma ser vista sempre como uma complicação na cozinha. Contudo, essa receita de peru temperado com manteiga de ervas e especiarias vai te custar menos tempo. Clique aqui e confira a receita.

Farofa de ovo e cebola

Farofa de ovo e cebola Foto: Beto Roma

Buscamos essa deliciosa receita de farofa de ovos e cebola, perfeita para acompanhar todo tipo de prato. Saboreie com o que quiser, conforme o seu gosto e prato que está comendo - ela vai bem com quase tudo, pode acreditar.