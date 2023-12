Saiba como está o campeão da 1ª edição do Masterchef Júnior

Lorenzo Ravioli, vencedor da edição inaugural do Masterchef Júnior, recentemente compartilhou novos capítulos de sua jornada culinária em uma conversa com os apresentadores do segmento dos bastidores do programa do Masterchef. Aos 13 anos, Ravioli impressionou os jurados e o público com seu talento precoce, pavimentando o caminho para uma carreira promissora na gastronomia.

A vitória no Masterchef Júnior não foi apenas um marco na infância de Ravioli, mas também um ponto de partida crucial para seu futuro profissional. O apoio da família, especialmente de seu pai e tio, ambos à frente de estabelecimentos renomados, foi fundamental para desenvolver sua paixão pela culinária. “O suporte da minha família foi essencial para abraçar essa paixão”, enfatizou Ravioli.

Seguindo seu triunfo no programa, o jovem chef dedicou-se ao estudo da culinária e escolheu cursar administração de empresas, visando uma compreensão abrangente do funcionamento dos restaurantes. Essa decisão acadêmica reflete um planejamento estratégico para sua carreira.

Um dos seus projetos atuais, a ‘Foglia Forneria’, é uma iniciativa de consultoria que ele conduz em parceria com seu pai. “A gente toca a parte de cardápio, enfim, toda a parte do contato com o cliente”, explicou, demonstrando seu envolvimento direto e liderança no projeto.

Ravioli também expressa grande entusiasmo pela combinação entre gestão e culinária. “Eu gosto muito dessa dinâmica, desse ambiente super agitado e a mistura entre a gestão e a comida, que são duas coisas que eu realmente aprecio”, destacou.

Olhando para o futuro, ele planeja finalizar sua graduação, viajar para ampliar suas habilidades culinárias e, eventualmente, levar essa expertise para projetos internacionais. Seu objetivo final é retornar ao Brasil e implementar um conceito de restaurante que reflita suas ideias e identidade gastronômica. “Depois, voltar [para o Brasil], continuar com esse trabalho em restaurantes, mas de uma forma mais personalizada, mais a minha cara, mais as minhas ideias, e colocar tudo isso em prática”, concluiu Ravioli.