Saiba como funcionam as recomendações do Guia Michelin

Nesta segunda-feira (28), a Michelin, responsável por reconhecer e estrelar os melhores restaurantes do mundo, anunciou que retomará as atividades no Brasil, nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

As novas seleções de restaurantes serão apresentadas em março de 2024, com data específica ainda não divulgada.

Segundo informações da empresa, as recomendações podem ser feitas em formato digital, tanto pelo aplicativo gratuito do guia quanto pelo site.

Mais informações sobre o retorno do Guia podem ser encontradas aqui.