Saiba como incluir receitas diferentes com brócolis na sua rotina alimentar

O brócolis é um vegetal versátil, que pode ser adicionado a uma variedade de pratos, desde saladas e sopas, até refogados, omeletes e massas, proporcionando não apenas um sabor delicioso, mas também uma dose saudável de nutrientes.

Em termos de saúde, uma descoberta publicada na ACS Central Science revelou que o vegetal pode prevenir e tratar acidentes vasculares cerebrais (AVC) por meio de um componente químico natural.

Além disso, o brócolis é rico em fibras, vitaminas e minerais, todos contribuindo para a saúde do nosso organismo. Essas razões incentivam a incluí-lo na nossa rotina alimentar. Aqui estão algumas sugestões de receitas:

Torta de liquidificador de legumes com queijo branco

Ideal para um lanche da tarde, essa receita ensinada pela chef Ana Paula Sousa resulta em uma torta leve e saborosa, combinando massa e recheio de forma harmoniosa. Veja a receita completa aqui.

Torta de liquidificador de legumes com queijo. Foto: Luigi Di Fiore

Bolinho de brócolis

Perfeito como petisco em um encontro com amigos ou família, este bolinho é uma opção saborosa e saudável para compartilhar. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de brócolis Foto: Bruno Gois

Risoto de bacalhau e brócolis

Descubra o passo a passo desta deliciosa receita, que pode ser complementada com um vinho branco, criando uma combinação perfeita de sabores. Veja a receita completa aqui.

Risoto de bacalhau Foto: Rodolfo Regini

Crostini de brócolis e provolone

Experimente preparar este aperitivo em casa, que combina o sabor suave do brócolis com o gosto do queijo provolone, proporcionando uma mistura de texturas no paladar. Veja a receita completa aqui.