Saiba como o verdadeiro bacon é preparado

O bacon é feito originalmente da barriga do porco e preparado a partir de três etapas: salgar a carne; a cura, onde é colocado ingredientes para aumentar a conservação do alimento, como sal, açúcar e nitritos; e a defumação, onde o bacon é exposto à fumaça para que seja conservado e seu sabor modificado.

Antigamente, qualquer parte do porco que fosse preparada a partir desse mesmo processo, poderia ser denominada “bacon”, desde que a embalagem contivesse as palavras “estilo bacon”. Além disso, a lei permitia o uso de músculos sem osso, se acompanhados da expressão “especial” ou “extra” na embalagem.

De acordo com o G1, desde março, o Ministério da Agricultura mudou as regras para o produto e só pode ser chamado de bacon o produto feito da barriga do porco, e o termo “estilo bacon” deixa de ser utilizado. A palavra bacon também não poderá ser repetida em nenhuma outra parte da embalagem. O diferencial da barriga do porco é que ela é constituída por carne e gordura. Nas demais porções, essas duas partes ficam separadas.