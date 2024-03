Saiba como participar da primeira edição do Circuito Cervejeiro

No próximo sábado, 9, a capital mineira promove a primeira edição do Circuito Cervejeiro, que realiza uma ação conjunta das principais cervejarias de Minas Gerais acompanhada de cortes nobres de churrasco e muita comida de boteco.

De acordo com o portal Sou BH, as marcas locais que marcarão presença no evento são: Albanos, Krug e Läut se juntam a outros expoentes da cena cervejeira local, como Verace, Cervejaria 040, Slod, Loba, Santana dos Montes e Götter.

Ainda, o Circuito conta com música ao vivo, que será performada pelas bandas cover de rock Cash, Velotrol, Tomarock e Saideira. É permitida a entrada de animais domésticos no ambiente e o evento é gratuito até às 14h30, desde que o ingresso seja reservado no site da Sympla.

O Circuito Cervejeiro começa às 14h no Mirante Meet, no estacionamento da churrascaria Porcão, na Avenida Raja Gabáglia, 2671.