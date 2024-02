Saiba como planejar o churrasco ideal para o Carnaval

É um costume muito brasileiro celebrar ocasiões - como aniversários e festas de final de ano - com churrasco, e isso inclui feriados prolongados, como é o caso do Carnaval, que começa já neste fim de semana.

Aos que desejam comemorar a data dessa forma, o planejamento é essencial, tanto para decidir a quantidade de carnes, saber quais carnes preparar, como montar a churrasqueira ideal, entre outros aspectos. E para dar um norte na organização, pegamos algumas dicas com o chef Fabio Lazzarini.

A primeira delas é calcular a quantidade de carnes para evitar possíveis faltas ou disperdícios. É recomendável que se calcule mais ou menos 400g por pessoa, segundo o chef, incluindo linguiça, frango e outros cortes. A quantidade pode aumentar se os convidados tiverem costume de comer mais ou de passar mais tempo no evento, bem como pode diminuir se houver outros acompanhamentos que caem no gosto do povo, chegando a calculos como 300g ou 250g por pessoa.

Se você, anfitrão, estiver planejando as compras para o seu churrasco no Rio de Janeiro, alguns dos principais supermercados da cidade estão com promoções entre os dias 9 e 15, dependendo do estabelecimento. Segundo o EXTRA, itens como filé mignon, sobrecoxas de frango, linguiça, alcatra, filé de costela bovina, entre outros, estão apresentando preços reduzidos em redes como Guanabara, Pão de Açúcar, Supermarket e Extra Mercado.

Ainda na busca por mais dicas para churrasco? Confira mais informações no ‘Manual completo do churrasco perfeito’, por Felipe de Paula, disponível aqui.