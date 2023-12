Saiba como preparar o bacalhau perfeito para a ceia de Natal

O bacalhau é um pratos tradicionais das festas de fim ano, mas para incluí-lo no cardápio é preciso saber preparar o peixe corretamente, dessalgando e depois cozinhando a receita.

Para dessalgar, é necessário lavar o bacalhau em água corrente, para retirar o excesso do sal e depois colocá-lo em um pote com tampa e bastante água gelada. Essa água deve ser trocada de 4 em 4 horas por alguns dias, dependendo do tamanho do peixe.

Na hora de levar o bacalhau ao fogo, é só tomar cuidado para não passar do ponto. Segundo Abner Almeida, CEO da Caxamar Brasil e especialista em bacalhau, o ponto exato do peixe pode ser atingido entre 30 a 35 minutos no forno.

“Ao lascar o Gadus Morhua (tipo de bacalhau), ele tem que estar brilhante e não estar seco, significando que está no ponto. Nas receitas contendo batata, dependendo do tamanho delas, o ingrediente deve ser adicionado pré-cozido, pois se o bacalhau tiver que esperar o tempo da batata, provavelmente passará do ponto”, afirma

Para saber mais curiosidade sobre o peixe e como preparar corretamente o bacalhau, leia a matéria completa.