Saiba como surgiu a burrata, queijo queridinho do momento

Um dos queijos que mais têm feito sucesso ultimamente é a burrata. A massa filada recheada com creme de leite e mussarela desfiada é tradicional da região da Puglia, no sul da Itália.

Com muita cremosidade e frescor, a burrata costuma agradar a todos os paladares e pode ser combinada com uma infinidade de acompanhamentos.

Esse alimento encanta tanto as pessoas que a brasileira Laís Zimmermann resolveu trocar o friozinho de Florianópolis pelo calor da região da Puglia.

Ao blog Só queijo, do Paladar, ela contou que mora em Altamura e trabalha no Muh Bar, um restaurante ligado à queijaria Stella Dicecca, que faz queijos italianos no local desde 1890.

Segundo Laís, o nascimento da burrata aconteceu em Andria, cidade histórica da Puglia, quando um produtor de mussarela cansou de jogar mussarela fora 100 anos atrás, porque os italianos recusam a comê-la no dia seguinte. Ele, então, resolveu desfiar e misturar a mussarela com creme de leite fresco, a chamada stracciatella, e usá-la como recheio em uma bolsinha de mussarela fresca.

PUBLICIDADE

O presidente do sindicato da Burrata de Andria DOP contou ao Paladar que foi nos anos 1980 que a burrata começou a ser conhecida fora da região de Puglia.

“Mas foi cinco ou seis anos depois, que ela foi reconhecida como IGP (Indicação Geográfica Protegida) e explodiu seu consumo na Europa e no resto do mundo. Desde então, temos dobrado a fabricação a cada ano. Somente a região da Puglia fabricou 5.000 toneladas de burrata em 2021, sendo 500 toneladas com o selo IG. A previsão para 2022 é o dobro, temos muito leite de outros queijos sendo transferido para fabricação de burrata”, afirmou.

Para saber mais sobre esse queijo e em quais lugares encontrar burrata fresquinha no Brasil, leia a matéria completa.