Saiba como utilizar a manteiga marrom na cozinha e enriquecer seus pratos

A manteiga marrom recebe esse nome devido à sua coloração mais escura. No entanto, quem pensa que seu sabor é idêntico ao da manteiga tradicional está enganado.

Sua produção envolve o processo de derreter a manteiga em fogo baixo-médio, permitindo a separação da água, gordura e sólidos do leite, que acabam dourando na panela.

De acordo com o portal The Guardian, sua descrição enfatiza sabores e aromas sutis de nozes e caramelo. Toda esta combinação é ideal para acrescentar durante o preparo de bolos, massas e biscoitos.

A confeiteira Lily Jones observa que “a qualidade da manteiga influencia diretamente no sabor da manteiga marrom”.

