Saiba de onde é a 2ª melhor cachaça branca do mercado após avaliação dos especialistas

A Weber Haus foi classificada como a segunda melhor cachaça branca do mercado, de acordo com a avaliação de especialistas convidados pelo Paladar. Segundo informações do portal da marca, eles possuem uma fábrica principal localizada em Ivoti, no interior do Rio Grande do Sul.

Seu visual foi descrito como equilibrado e o aroma suave, enquanto o sabor foi elogiado por ser mais adocicado e equilibrado em álcool. Essas características a colocaram logo atrás da Santo Grau Paraty, que ficou em primeiro lugar.

Todas as opções selecionadas são indicadas tanto para consumo puro quanto para serem usadas em drinques. A Weber Haus, em especial, foi destacada como uma ótima escolha para a caipirinha. Para conferir a lista completa de classificação, leia o conteúdo elaborado por Chris Campos.