Saiba mais sobre o bacalhau e confira receitas para o Natal e Ano Novo

O bacalhau é um dos peixes mais consumidos no planeta e um grande sucesso quando se trata de festas de fim de ano. O peixe, que geralmente é comprado salgado, pode ser preparado de várias formas na cozinha.

Esse peixe é encontrado em águas geladas do nordeste do Oceano Atlântico e a produção de maior destaque do mundo é a norueguesa.

Segundo Abner Almeida, CEO da Caxamar Brasil e especialista em bacalhau, há dois tipos de bacalhau que são classificados como ‘legítimos’: as variações Gadus Morhua, que é pescada somente no Oceano Atlântico Nordeste, e a Gadus Macrocephalus, pescada somente no Oceano Pacífico”.

O Gadus Morhua tem uma textura mais macia e apresenta um sabor mais complexo, tendo lascas a cada garfada. Já o Gadus Macrocephalus possui um aspecto desfiado etem sabor menos intenso e textura mais rígida.

Mas há ainda os peixes ‘tipo bacalhau’, das variações Saithe, Zarbo, Ling, Cod e Polaca, que são mais em conta e não são classificados como bacalhau legítimo, por isso é importante prestar atenção quando for comprar o peixe nos mercados e peixarias.

Receitas com bacalhau para o Natal e Ano Novo

Salada de bacalhau

A salada de bacalhau com grão-de-bico é do restaurante Di Paolo e é perfeita para trazer um ar refrescante para a ceia. Veja aqui.

Quiche de bacalhau

Uma espécie de torta aberta, com recheio à base de creme de leite e ovos, esse prato é muito consumido durante a época de Natal e Ano Novo e não pode faltar na ceia, ainda mais se for a receita com bacalhau da chef Erica Generoso, da Bendita. Veja aqui.

Arroz de bacalhau

A receita de arroz com bacalhau, do chef Carlos Siffert, da Casa Santa Luzia, vai impressionar seus amigos e familiares pela combinação deliciosa e elegante. Veja aqui.

