El Bulli, situado na idílica Costa Brava da Catalunha, é uma história de transformação e inovação culinária. Iniciado em 1964 por Hans e Marketta Schilling como um singelo chiringuito, o El Bulli floresceu, tornando-se um símbolo da alta gastronomia.

A ascensão do El Bulli ao estrelato começou em 1976, sob a batuta do chef Jean-Louis Neichel, que conduziu o restaurante à sua primeira estrela Michelin. Jean-Paul Vinay, seu sucessor, continuou esse legado, adicionando uma segunda estrela Michelin ao prestígio do El Bulli. Esses primeiros passos foram fundamentais para estabelecer o restaurante como um marco no mundo culinário.

A chegada dos irmãos Ferran e Albert Adrià em 1984 marcou o início de uma era de extraordinária inovação. Ferran Adrià, em particular, tornou-se um nome sinônimo de revolução na cozinha, combinando arte, ciência e gastronomia de maneira nunca vista antes. Sua abordagem inovadora foi reconhecida em 1997 com a conquista da terceira estrela Michelin, posicionando o El Bulli entre os restaurantes mais prestigiados da Espanha.

Além das estrelas Michelin, o El Bulli alcançou um feito notável ao ser nomeado o “Melhor Restaurante do Mundo” pela lista The World’s 50 Best Restaurants – o primeiro restaurante a receber tal honra em 2002. Esse título foi apenas o início, pois El Bulli repetiu o feito em 2006, 2007, 2008 e 2009. Esta série de vitórias marcou El Bulli como um verdadeiro pioneiro na gastronomia moderna, estabelecendo padrões elevados para restaurantes em todo o mundo e solidificando sua posição como um ícone da inovação culinária.

Em 2011, Ferran Adrià tomou a decisão surpreendente de transformar o El Bulli, fechando-o como restaurante para reabri-lo como um museu e laboratório culinário. Em 2023, o El Bulli 1846 foi inaugurado, prestando homenagem a Auguste Escoffier e ao legado criativo do restaurante. O museu, com suas 69 instalações, não apenas celebra a história do El Bulli, mas também serve como um espaço para a pesquisa e experimentação culinária, perpetuando a herança de inovação que definiu o El Bulli. As informações são do Business Traveler USA.