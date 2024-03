Saiba o que comer durante o jantar para ajudar a curar a ressaca

Após uma noite de bebedeira é praticamente certo que o dia seguinte será um pouco mais difícil devido a uma possível ressaca. A principal dica para não ter esses sintomas é maneirar no consumo de álcool, mas quando isso não acontece, há outras formas de voltar ao estado normal e saudável.

A maneira mais eficaz de se recuperar logo é com a alimentação e hidratação constante, sendo recomendado beber muita água durante o dia. No entanto, renovar as energias totalmente pode não ser tão simples, sendo necessário prestar atenção em todas as alimentações, desde o café da manhã ao jantar.

Para a hora da janta, opções de comidas mais leves são indicadas. Uma dica é o hambúrguer caseiro, que pode ser feito com carnes magras, frango ou peixe. A proteína ajudará a regular os níveis de açúcar no sangue.

Para acompanhar, a batata-doce é uma boa opção, pois tem açúcares lentos, o que impedirá o pico da hipoglicemia, ao passo que vitamina B e fibras evitarão a sensação de peso.

