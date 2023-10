Saiba o segredo por trás dos vinhos argentinos mais baratos no Brasil

Com a crise econômica na Argentina, o preço do vinho no país caiu drasticamente, apesar da longa tradição na bebida. Não é difícil encontrar um rótulo premiado de vinícolas como Catena Zapata ou El Enemigo por R$ 100 ou menos em supermercados do Brasil.

Mas o que muitas pessoas não sabem é que o vinho mais barato pode ser, na verdade, uma fraude. Segundo o Pipeline, no último ano, o volume de falsificação de vinhos argentinos aumentou muito. Os casos de falcatruas do tipo saltaram 138% de 2018 para 2022 e os de descaminho, 436%, desde 2019.

Entre as mais de 329,7 mil garrafas de bebidas alcoólicas apreendidas em 2022, 44% eram casos de falsificação. A associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) destaca que nos outros 56%, podem ainda estar incluídos casos não identificados.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira sugestões de pratos deliciosos aqui.