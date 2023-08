Saiba onde aproveitar um happy hour de vinho em São Paulo

Noite de degustação de vinhos nacionais é opção de happy hour para fãs da bebida Foto: Imagem: divulgação

Quando pensamos em happy hour, muitas vezes a cerveja gelada vem à mente. No entanto, a cultura do vinho tem ganhado espaço e mostrado que um bom rótulo pode ser a estrela da noite, proporcionando momentos de descontração e sofisticação. Em São Paulo, o bairro de Pinheiros se destaca como um polo de inovação gastronômica, e para os amantes de vinho, a Fábrica da Dengo oferece uma experiência única: o “Entardecer”.

Um espaço intimista com vista privilegiada

Localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, a varanda da Fábrica de Dengo oferece um ambiente aconchegante, perfeito para apreciar o entardecer da cidade. O espaço abriga o restaurante Cabruca, sob o comando da chef e confeiteira Sanae Mattos.

Nas noites de quarta e quinta-feira, das 17h às 22h, o deck do restaurante se transforma em um cenário perfeito para o “Entardecer”. A experiência consiste em uma degustação de cinco rótulos de vinhos brasileiros, sob a orientação do sommelier Rafael Coutinho e com a curadoria de Rafael Ilan. O valor da experiência é de R$130 e, o melhor, não é necessário fazer reserva.

O segundo semestre traz uma novidade: edições especiais do “Entardecer”, que ocorrem uma vez por mês, sempre em uma sexta-feira. Nestas edições, uma vinícola brasileira parceira é convidada para apresentar seus rótulos, com a presença de um enólogo que compartilha curiosidades e informações sobre os vinhos da noite. Além disso, o evento conta com música ao vivo, tornando a experiência ainda mais especial.

E para quem deseja complementar a degustação com algo a mais, a chef Sanae Mattos preparou um menu de petiscos especiais, ideais para harmonizar com os vinhos:

Tábua Queijo e Embutidos (R$74,00): itens brasileiros servidos com geleia de cacau.

Tábua Queijos e Chocolate (R$82,00): ideal para compartilhar harmonizada com vinhos.

Pão e Pasta (R$49,00): pães e chips acompanhados por pasta de castanha de caju e abobrinha marinada.

Tábua Indeciso (R$79,00): uma combinação dos melhores petiscos da casa.

Serviço

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 196, Pinheiros, São Paulo (SP), CEP 05426-200. Horário de funcionamento: Segunda e terça, das 8h às 20h | Quarta a Sábado, das 8h às 22h | Domingos das 8h às 19h. Pagamento: todos os cartões de crédito e débito, VR e Ticket. Estacionamento: Valet: R$ 15 (até 1 hora), R$ 25 (até 6 horas), R$35 (até 12 horas)