Saiba onde comemorar o ‘Dia de São Patrício’ com cerveja, gastronomia e cultura

O Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício), conhecido como o ‘Carnaval Irlandês’, será celebrado em várias regiões do Brasil durante o mês de março, trazendo consigo música, cultura e gastronomia.

No Rio de Janeiro, essa festividade ganhou destaque através do Encarnado Burger, com unidades localizadas na Rua General (Botafogo) e na Rua Farme de Amoedo (Ipanema), e também do Hocus Pocus DNA (Botafogo).

No Encarnado Burger, no dia 17 de março, os clientes que pedirem a batata com pastrami (R$ 30), suficiente para duas pessoas, serão presenteados com duas Heineken long necks. Além disso, o cardápio oferece opções suculentas, com ênfase em carnes preparadas na chapa.

No Hocus Pocus DNA, a celebração ocorrerá entre os dias 11 e 16 de março, com decoração temática e playlists especialmente selecionadas para os que desejam comemorar.

PUBLICIDADE

Durante o evento, serão oferecidas opções exclusivas de almoço, como a Torta do Patrício (R$ 46), com sabor de rabada desfiada. Em todos os horários, os clientes poderão saborear o St. Columba’s Burger (R$ 44), que combina linguiça e carne Angus, o Fish n’ Chips (R$ 44), com filé de peixe e batata frita, e o Pote de Ouro (R$ 32), um crumble de maçã.

Os drinques também serão um destaque, incluindo o Green Sunshine, com sua tonalidade verde e sabor cítrico pronunciado, e o Sta Brígida (R$ 36), preparado com whiskey e limão entre os ingredientes.