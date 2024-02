Saiba onde comer Carne de Onça, prato típico do Paraná

O nome pode soar assustador, mas ao contrário do que você provavelmente está pensando, a Carne de Onça não é feita do felino que vive na maior parte dos biomas brasileiros. Esse é o termo atribuído ao prato típico da cidade de Curitiba, no Paraná, feito com carne bovina crua, picada em faca e temperada com cebola, pimenta, sal e óleo de oliva, e acompanhado de fatias de broa de centeio.

“Com um sabor forte e bem marcante, ela se difere de outros pratos de carne crua pelo mundo, como o steak tartare e o quibe cru, que têm receitas mais suaves”, explica o cozinheiro Sérgio Medeiros, organizador do Festival da Carne de Onça de Curitiba em entrevista ao Paladar.

A iguaria que leva esse nome pelo hálito intenso que deixa na boca após seu consumo já se tornou Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba e tradicionalmente integra o cardápio dos maiores bares da cidade, além de estar ganhando maior destaque nacional.

Matheus Mans, na matéria ‘Carne de Onça, prato típico de Curitiba, busca uma Indicação Geográfica’, destaca os principais estabelecimentos que oferecem a Carne de Onça, suas combinações e versões adaptadas. Confira-os aqui.