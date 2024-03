Saiba onde comer hommus especiais em São Paulo

A partir desta quarta-feira, 6, serão servidos hommus personalizados por cozinheiros da comunidade árabe no Brasil restaurante no Make Hommus. Not War. O prato será servido sempre de quarta a domingo, entre os dias 6 e 24 de março.

A ação acontece para celebrar o Dia Nacional da Comunidade Árabe, que acontece no dia 25 de março. O restaurante, porém, decidiu comemorar a data antecipadamente, visto que a festividade cai numa segunda-feira.

Nesta semana, é apresentada a versão de hommus da chef Huda Homsi, libanesa de Trípoli que tem um bufê em Goiás. Até dia 10, o hommus da casa acompanha shawarma de frango com vagem na brasa e salada fatuche (R$ 55).

O Make Hommus. Not War fica localizado na R. Oscar Freire, 2270, Pinheiros.

Para saber mais sobre a celebração e quais são os outros chefs que participarão da ação, leia a matéria de Fernanda Meneguetti, do Paladar.