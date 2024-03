Saiba onde comer no Lollapalooza 2024

O Lollapalooza é um dos maiores festivais de música do Brasil, e chega à sua 14ª edição neste final de semana, entre os dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, depois de já ter passado por países como Chile e Argentina.

Além de grandes atrações musicais nacionais e internacionais, como SZA, Sam Smith, Gilberto Gil, Marcelo D2, entre outros, o evento conta com diversos estandes gastronômicos para que o público possa se alimentar durante os intervalos dos shows, que acontecerão durante 12 horas.

Nesta edição haverá um ‘palco’ próprio para os restaurantes e marcas parceiras do festival, o Chef’s Stage, que estará localizado próximo ao palco Budweiser, onde se apresentarão boa parte dos artistas destaque do lineup, conforme aponta a matéria ‘Lollapalooza 2024: veja quais restaurantes estarão no festival’, por Luigi Di Fiore. Além disso, quem estiver circulando pelo Autódromo encontrará vendedores ambulantes e foodtrucks nas demais áreas.

As opções incluem produtos de marcas patrocinadoras e apoiadoras, como Coca-Cola, Sadia, McDonald’s, Tanqueray e Budweiser, e também renomados restaurantes e franquias de São Paulo, entre eles: Cão Véio, do chef Henrique Fogaça, Los Dos Taqueria, Braz Elettrica e Fôrno, que oferecerão pizzas, hambúrgueres, tacos, choripáns, comidas veganas e vegetarianas, doces e bebidas alcoólicas e não-alcoólicas.