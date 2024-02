Saiba onde comer o hot dog eleito o melhor do mundo pelo TasteAtlas

A Argentina é conhecida pela sua gastronomia, vinhos e tango e, geralmente, não decepciona quando se trata também de um simples sanduíche, no caso uma espécie de hot dog.

No último dia 9 de fevereiro, o TasteAtlas atualizou o ranking dos melhores e piores cachorros quentes e classificou o Choripán como o mais delicioso da , com uma nota média de 4,3 estrelas de um total de 5.

O site define a iguaria como “a última palavra em comida de rua argentina”. O sanduíche, apesar de ser eleito o melhor do ranking, não leva salsicha, mas sim linguiça.

O lanche é composto por chouriço e uma variedade de condimentos em um pão crocante. O nome choripán vem da junção de duas palavras: chouriço, referente à linguiça, e panela, que significa pão.

O sanduíche costuma ser consumido em trânsito, no dia a dia, já que é vendido principalmente em barracas de rua em toda a América Latina.

No Brasil, um lugar fácil para encontrar o lanche é o restaurante Jacarandá, em São Paulo. Inspirado na cozinha sul-americana, o local serve o clássico choripán feito com Linguiça finocchiona, chimichurri, maionese de brasa e escabeche de pimentão em um pão de fermentação natural. (Onde: Rua Alves Guimarães, 153 - Pinheiros. Para mais informações: @jacarandabr).

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.