Saiba onde comer os melhores croissants de SP

O croissant é um clássico da panificação, famoso pelo sabor delicado e pela textura folhada. Em São Paulo, há diversas opções para provar, mas algumas se destacam como as melhores da cidade.

De acordo com a matéria de Matheus Mans, do Paladar, especialistas foram chamados pela marca francesa Isigny Sainte-Mère para identificar quais são os lugares que fazem os melhores croissants do Brasil. Com isso, alguns estabelecimentos de São Paulo alcançaram destaque com as suas amostras e fizeram parte desta seleta lista. Confira:

O Pão Padaria Artesanal - 3º Lugar

No bairro do Brooklin, em São Paulo, se encontra o terceiro lugar do ranking de melhores croissants de São Paulo. A padaria artesanal O Pão fica aberta todos os dias e possui diversas versões de croissants - clássico, com nutella e até de cranberry.

Serviço: Rua Ribeiro do Vale, 455 - Brooklin, São Paulo. Aberto todos os dias, 7h-20h.

L’atelier Sucré - 2º Lugar

Em segundo lugar, o croissant da L’atelier Sucré conquistou os especialistas e garantiu lugar no ranking. Além da massa folhada, a pâtisserie também oferece diversas opções de doces delicados e com sabores diferentões - como o macarron de lavanda com amora e o Brownello, uma sobremesa que mistura brownie, creme de caramelo e chocolate belga.

Serviço: Bauru, SP. Av. Comendador José da Silva Martha, 644 - Jardim Estoril, Bauru. Aberto de terça a domingo, 10h-20h.

Prime Coffe - 1º Lugar

Localizado na Vila Zilda, o dono do primeiro lugar entre os especialistas é o Prime Coffe. Ele fica aberto todos os dias e serve, além da massa premiada, um cardápio cheio de pratos salgados e quitutes bem elaborados.

Serviço: R. Vilela, 652 - Vila Zilda. Aberto todos os dias, 7h-21h.

Como é feito um bom croissant

Que o croissant é elemento importante da panificação, todo mundo sabe, mas você sabia que ele passa por um processo cuidadoso e cheio de detalhes para resultar neste quitute primoroso?

Para você entender mais sobre o modo de preparo de um bom croissant, o Paladar visitou a padaria Fabrique para descobrir o que é necessário para garantir a qualidade do prato. Veja a matéria completa aqui.