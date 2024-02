Saiba onde comer seriguela em São Paulo

Pequena, alaranjada e de sabor levemente adocicado e ácido, a seriguela é uma fruta típica do Nordeste brasileiro, e costuma estar apta para colheita e consumo durante o verão, entre os meses de dezembro e março. Por ser própria de uma região específica, é raro encontrá-la em outras partes do Brasil, mas não impossível.

Felizmente, os amantes da fruta que estão em São Paulo podem aproveitar a iniciativa de alguns restaurantes que estão celebrando a temporada com drinques à base de seriguela através do projeto chamado Circuito da Seriguela, que começou no dia 1° de fevereiro.

Essa que é a primeira edição do evento foi criada pelo chef paraibano radicado em Alagoas Wanderson Medeiros, do restaurante Canto do Picuí.”Pensei em chamar uns amigos para embarcarem comigo numa espécie de homenagem a essa fruta, tão icônica no Nordeste, e chamar atenção para a sazonalidade dos alimentos”, afirmou ele em entrevista ao Paladar.

O circuito funciona da seguinte forma: os restaurantes selecionados (seis, no total) abriram espaço em seus cardápios para drinques autorais que levam seriguela e estarão disponíveis somente até o dia 17 de fevereiro.

