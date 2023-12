Saiba onde comprar a cerveja Colombina, eleita a melhor do país

A Colombina Cold Brew Lager, reconhecida pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) como a melhor cerveja artesanal do Brasil, é produzida em Goiás e se destaca pelo seu sabor único, que combina café e fécula de mandioca.

Esta cerveja pilsen custa menos de R$ 20 e está disponível para compra online no site oficial da Cervejaria Colombina. A lata de 355 mL é vendida por R$ 16,90. Além deste rótulo premiado, a cervejaria oferece uma variedade de outras cervejas artesanais que refletem o regionalismo e a qualidade da marca.

A Colombina Brew Lager, criada em parceria entre a Cervejaria Colombina e a King Cafés Especiais, destaca-se no mercado de cervejas. Combinando grãos de café selecionados da King, campeã em torras em 2020, essa lager tem um sabor único, enfatizado pelo aroma intenso do café. A bebida ganhou destaque na Copa Cerveja Brasil 2023, onde foi premiada como a melhor na categoria, evidenciando sua qualidade e inovação no setor.