Saiba onde comprar o queijo da região do Serro

Um dos patrimônios imateriais no Brasil, reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN), são os queijos da região do Serro, localizada em Minas Gerais.

Produzidos por pequenos agricultores e produtores, os processos de fabricação são cuidadosamente realizados, desde a seleção dos ingredientes até a maturação, garantindo que cada opção tenha sabores e experiências únicas no paladar.

Com destaque nas três principais colocações nacionais e internacionais em concursos do ano passado, conforme citado na matéria de Matheus Mans, toda essa produção está espalhada por 10 cidades:

Serro

Paulistas

Sabinópolis

Materlândia

Alvorada de Minas

Serra Azul de Minas

Santo Antônio do Itambé

Dom Joaquim

Rio Vermelho

Conceição do Mato Dentro

