Saiba onde comprar online o melhor ovo de chocolate ao leite eleito por Paladar

A Páscoa chegou e os ovos de chocolate já estão dominando as prateleiras dos supermercados. Em meio a isso, o Paladar realizou um teste às cegas com os ovos sabor ao leite de marcas populares.

O ovo Ferrero Rocher Collection foi eleito o campeão. O júri especializado que realizou a avaliação definiu o chocolate como “marcante e equilibrado”, com destaque para a discrição no dulçor. Além da aparência brilhante, que conquistou os especialistas de imediato, a textura e o bom derretimento na boca também agradam.

Com aroma de baunilha perceptivelmente sutil, ele se sobressaiu em relação ao Lindt Lindor, o segundo colocado do ranking.

O Ferrero Rocher Collection pode ser encontrado facilmente na internet a partir de R$ 89,99 para ovos de 241g. Segundo análises do Estadão Recomenda, as melhores ofertas são do Carrefour (R$ 89,99), Extra (R$ 99,99) e Mercado Livre (R$ 101,91).