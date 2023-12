Saiba onde e como armazenar os seus vinhos

Usar a geladeira para manter garrafas de vinho na temperatura ideal para jantares é uma coisa, agora guardar sempre as garrafas da bebida no ambiente gelado pode não ser a escolha certa.

Segundo Leonara Varvoutis, gerente geral e sommelier da Coltivare em Houston, a temperatura da geladeira é muito fria para os vinhos. Ela explica que quando você pega um vinho em temperatura ambiente e o coloca na geladeira fria, ele acaba chocado.

“Então a ciência acontece! O vinho fica chocado, o ácido tartárico cai do corpo do vinho na forma de ‘diamantes de vinho’ e o vinho perde um pouco da sua complexidade, equilíbrio e sabor. Assim, muito rapidamente, o vinho desequilibra-se e permanece desequilibrado, agravando os seus sabores desequilibrados durante o seu ‘envelhecimento’ no frigorífico”, disse ao Food & Wine.

Armazenar o vinho em uma geladeira mais fria também pode provocar condensação. “Muita umidade sufoca a rolha, não deixando passar o oxigênio, prolongando ou até mesmo não permitindo o potencial de envelhecimento”, contou Varvoutis.

Carolyn Lassen, sommelier da Husk Nashville, sugere armazenar o vinho na posição horizontal, em um local fresco e escuro, como uma adega; mas um armário também serve. É bom evitar luzes fortes também, porque podem degradar o vinho, especialmente com o tempo.