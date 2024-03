Saiba onde encomendar geleias, café e queijo em São Paulo

Quem mora em São Paulo está acostumado a comprar produtos industrializados nos supermercados por serem mais fáceis de encontrar e também mais práticos na cozinha. Mas, para aqueles que procuram opções caseiras ou mais naturais de alguns produtos, há lugares que disponibilizam queijos, cafés e até geleias.

A fazenda Lano Alto é um desses lugares. Localizada em Catuçaba, no interior de São Paulo, é o lugar certo para experimentar produtos fresquíssimos, feitos artesanalmente, como iogurte, queijos, café, grãos, doce de leite, fubá, manteiga fresca, entre outros.

A fazenda vende para todo o Brasil e os produtos podem ser escolhidos unicamente ou integrarem combos especiais, que são batizados com nomes como “Chico & Bento” (doce de leite + queijo) e “Um pro outro” (café + queijo), ou escolher uma das assinaturas: Essenciais (produtos sortidos da fazenda e de parceiros) e Laticínios.

As encomendas podem ser feitas pelo Instagram da marca @lano_alto ou pelo site lanoalto.com

Agora, para quem é fã de geleias, a Poht.e é o lugar ideal. A marca produz geleias artesanais e os potes com geleias de frutas amarelas contam com suculentos pedacinhos de abacaxi, maracujá e damasco. A loja também tem um tempero especial, o umami, que é uma misturinha de sal, cogumelo seco, algas, alho e pimenta e que vai bem com absolutamente tudo.

No cardápio ainda entram blends de infusões, açúcar de hibisco, latte bomb (canela, cravo, noz moscada, gengibre, cardamomo e um pouco de pimenta), para incrementar o leite ou receitas doces. As encomendas podem ser feitas via Instagram @poht.e

