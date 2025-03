Saiba onde encontrar as receitas apresentadas em ‘Com amor, Meghan’

A atriz e duquesa de Sussex, Meghan Markle, estreou recentemente uma nova série na Netflix - ‘Com amor, Meghan’ - em que recebe e cozinha com amigos.

Ao longo dos episódios, Meghan coloca os convidados para trabalhar enquanto relembram momentos especiais que passaram juntos. Ela também compartilha dicas e truques que podem ser aplicados na cozinha, bem como algumas receitas novas de chefs reverenciados.

No decorrer no programa, são apresentadas receitas como pipoca trufada, bolo de camadas de mel e limão com framboesa, frango frito tempurá, focaccia e peixe assado no sal com tomates. Todos esses preparos podem ser encontrados no Tudum, site oficial de apoio da Netflix.

2ª temporada de ‘Com amor, Meghan’

No último dia 7, foi revelado que a série terá uma segunda temporada. O anúncio foi feito pela própria atriz em sua redes sociais. “Se você está amando a temporada 1, espere só até ver a diversão que preparamos na temporada 2! Obrigada por participar da festa, e um agradecimento infinito à equipe incrível e à equipe que ajudaram a dar vida a tudo!”, escreveu na legenda.

A segunda parte do programa já foi gravada e está prevista para retornar no final do outono, nos Estados Unidos.

A série é produzida, em parte, pela Archewell Productions, empresa de Meghan Markle com o príncipe Harry.