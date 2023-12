Saiba onde encontrar enfeites doces para decorar sua árvore de Natal

As árvores de Natal são um marco nesta época do ano e lembram algumas tradições antigas, que, hoje, não são mais tão frequentes, como o hábito de decorar a árvore com doces.

Uma boa dica para quem gosta da tradição é reservar um espaço entre os enfeites da árvore para os doces, adicionados à decoração apenas na véspera do Natal. A prática pode garantir um momento de euforia extra após a ceia e abertura dos presentes. O tipo do doce vai depender do que você e seus convidados gostam.

Algumas docerias apostaram nesses enfeites que podem ser pendurados na estrutura natalina. Na Casa Santa Luzia, por exemplo, você encontra muitas opções de enfeites comestíveis, que vão desde guirlandas a pirulitos de chocolate.

A Mica também tem uma opções feita sob medida para agradar especialmente as crianças: caixinhas em formato de estrela recheadas com caramelinhos de morango, cupuaçu, noz pecan e baunilha.

A Lindt é outra marca de chocolates que mantém a tradição dos enfeites inclui no catálogo a mini caixa de presente pendurável Lindor, com trufas ao leite (R$ 19,90, 50 g), o ursinho de chocolate ao leite (R$ 5,90, 10,7g) e o mini Papai Noel ao leite (R$ 5,90, 10,7 g).

Receitas testadas e aprovadas

